Кривдник Ломаченка оскаржить суворе рішення про захист титулу

Американський боксер Теофімо Лопес отримав вказівку від WBA упродовж десяти днів домовитися про обов'язковий захист титулу у напівсередній вазі проти Джека Кеттерола – хоча категорично не хоче цього робити.

Як пише журналіст Кріс Меннікс, команда Лопеса подаватиме скаргу та апеляцію, адже прагне для свого бійця об'єднавчого поєдинку. Суперечка спортсмена та організації може призвести до серйозних юридичних наслідків.

Конфлікт Теофімо Лопеса і WBA

Лопес стверджує, що ще 5 листопада подав у WBA особливий запит щодо об'єднання поясів у дуелі з Раяном Гарсією, який володіє титулом WBC.

Проте через шість днів організація примусила американця домовитись про бій з Кеттеролом, погрожуючи забрати в нього пояс, якщо контракт не буде підписано упродовж 10 днів. У своєму рішенні WBA стверджує, що не отримувала документів про бажання спортсмена провести об'єднавчий поєдинок.

Тепер Лопес оскаржуватиме цей припис. Справа може дійти навіть до суду, якщо у WBA не підуть чемпіону назустріч.

Досягнення Теофімо Лопеса

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу, перемігши рішенням суддів українця Василя Ломаченка. Американцю на той час було лише 23 роки.

Усі чотири пояси він програв вже в наступному бою з Джорджем Камбососом. Це була одна з двох поразок Лопеса у кар'єрі – іншої йому завдав Шакур Стівенсон у січні 2026 року.

Останній свій бій Лопес провів у серпні, здолавши рішенням більшості суддів Роландо Ромеро та завоювавши пояс WBA.