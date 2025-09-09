Вже 13 вересня 2025 року відбудеться легендарний вечір боксу у Лас-Вегасі. У головній події року Сауль Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом.

Великий вечір боксу прийматиме Allegiant Stadium. 24 канал спеціально до "бою століття" розповідає, хто такий Теренс Кроуфорд, що відомо про боксера, його кар'єру та чемпіонські титули.

Як Кроуфорд починав кар'єру?

Теренс Кроуфорд народився 28 вересня 1987 року в Омасі, штат Небраска, США. "Мисливець" почав займатися боксом у доволі ранньому віці – 7 років.

Аматорська кар'єра Теренса Кроуфорда була фантастичною. Американський боксер виграв 70 поєдинків з 80 та здобув чимало нагород, зокрема, бронзову медаль на Панамериканських іграх.

На Олімпійські ігри 2008 року Теренс Кроуфорд не потрапив, адже програв у відборі. Проте "Мисливець" вирішив спробувати свої сили серед професіоналів та вписав своє ім'я в історію боксу.

Що відомо про Кроуфорда у профі-ринзі?

Дебютний бій Теренса Кроуфорда у профі-ринзі відбувся 14 березня 2008 року. Американський боксер яскраво розпочав професійну кар'єру, нокаутувавши Брайна Каммінгса у першому раунді.

У 2014 році Теренс Кроуфорд отримав перший серйозний виклик – шанс здобути титул WBO у легкій вазі. Американець домінував у бою із Ріккі Бернсом та переміг одноголосним рішенням суддів, ставши чемпіоном світу.

Вже через рік Теренс Кроуфорд перейшов у першу напівсередню вагу. У дебютному бою у шостому раунді "Мисливець" нокаутував Томаса Дюлорме та завоював вакантний титул WBO.

У 2016 році американець переміг Генрі Лунді, а також українського боксера Віктора Постола. "Мисливець" завоював чемпіонський пояс за версією WBC, а через рік додав до колекції титули WBA та IBF, ставши абсолютним чемпіоном світу.

Кроуфорд – Постол: дивіться відео

На цьому Кроуфорд не зупинився та у 2018 році піднявся у напівсередню вагову категорію. У дебютному бою Теренс нокаутував Джеффа Горна у дев'ятому раунді та здобув титул WBO.

У 2023 році Теренс Кроуфорд зійшовся в очному протистоянні з Ероллом Спенсом-молодшим. "Мисливець" переміг нокаутом у дев'ятому раунді та став абсолютним чемпіоном світу, відібравши у суперника титули – WBA, WBC та IBF.

Кроуфорд – Спенс-молодший: дивіться відео

У 2024 році Теренс Кроуфорд піднявся у першу середню вагу, де провів бій проти Ісраїла Мадрімова. Американський боксер переміг узбекистанця одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд – Мадрімов: дивіться відео

Тепер на Кроуфорда чекає бій проти Сауля Альвареса у другій середній вазі. На кону "Мисливця" з Канело протистояння звання абсолютного чемпіона світу.

Цікаво, що Теренс Кроуфорд зустрічався з Олександром Усиком, але не в очному протистоянні. Боксери восени 2024 року завітали на бій між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Олександр Усик зробив подарунок Теренсу Кроуфорду. Американський боксер отримав від українського чемпіона – шеврон підрозділу "Вовкулаки", вирізьблений з дерева, а також годинник, який зробили з 1200-річного дерева.

Кроуфорд отримав подарунки від Усика / Фото з соцмереж боксера

Цікаві факти про Кроуфорда?