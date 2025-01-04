Усик назвав найкращого боксера світу

Олександр Усик закінчив 2024-й рік у статусі непереможного українського боксера та опинився на перших позиціях у різноманітних боксерських рейтингах. Водночас чемпіон світу назвав боксера, який, на його думку, є найкращим бійцем планети.

37-річний боксер із Сімферополя обрав зіркового боксера із США Теренса Кроуфорда. Олександр Усик не став виділяти когось із боксерів зі своєї вагової категорії, пише 24 Канал з посиланням на TNT Sports.

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Найкращий боксер світу на думку Усика

Найкращий боксер у світі? Це Теренс Кроуфорд,

– відповів Усик.

Цікаво те, що раніше Кроуфорд розповів, що він думає про Усика. Теренс назвав Олександра відмінним боксером і номером один у світі незалежно від вагової категорії.

Довідка. Теренс Кроуфорд провів на профі-рингу 41 бій, у яких показав 100-відсотковий показник – 41 перемога (31 – нокаутом).

Востаннє Теренс Кроуфорд виходив у ринг 3 серпня 2024 року, коли провів бій проти чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі Ісраїла Мадримова з Узбекистану. Двобій тривав усі 12 раундів, а переможця зустрічі визначали судді. Вони усі одноголосно віддали перемогу Кроуфорду. Теренс став чемпіоном світу у першій середній вазі.