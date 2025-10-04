Теренс Кроуфорд нещодавно бився проти Сауля Альвареса. Американський боксер переміг мексиканця Канело та завоював усі титули у другій середній вазі, ставши абсолютним чемпіоном світу.

Стівен Едвардс висловився щодо майбутнього Кроуфорда. Зокрема, відомий тренер підібрав суперника для американського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на YSM Sports Media.

З ким варто битися Кроуфорду?

Стівен Едвардс вважає, що ідеальним суперником для Теренса Кроуфорда був би Хамра Шираз. Тренер наголосив, що "Мисливець" може погодитися на бій з британським боксером, оскільки він фінансово вигідний та приверне велику увагу.

Едвардс вважає, що бій проти Шираза є найкращим варіантом для Кроуфорда. Тренер підкреслив, що британський боксер працює з Туркі, який організовує дорогі поєдинки, а також нещодавно ефектно нокаутував Едгара Берлангу.

Я дивлюся на це з точки зору бізнесу: у Хамзи була нічия у нижчій ваговій категорії з Карлосом Адамесом. Він хороший боєць, але Теренс сильніший. І Кроуфорд може подумати: Цей чувак мені по зубах. Тобто він може погодитися на цей варіант. Не забувайте, зараз для нього це чистий бізнес, бо його гонорари суттєво зросли,

– сказав Едвардс.

Проте Теренс Кроуфорд не планує найближчим часом проводити бої. В інтерв'ю для All the smoke fight американський боксер заявив, що йому потрібен довгий відпочинок, оскільки він дуже довго у спорті.

Що відомо про Шираза та Кроуфорда?