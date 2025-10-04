Теренс Кроуфорд недавно дрался против Сауля Альвареса. Американский боксер победил мексиканца Канело и завоевал все титулы во втором среднем весе, став абсолютным чемпионом мира.

Стивен Эдвардс высказался относительно будущего Кроуфорда. В частности, известный тренер подобрал соперника для американского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на YSM Sports Media.

Читайте также Придется подождать: стало известно, когда Канело вернется после операции

С кем стоит драться Кроуфорду?

Стивен Эдвардс считает, что идеальным соперником для Теренса Кроуфорда был бы Хамра Шираз. Тренер отметил, что "Охотник" может согласиться на бой с британским боксером, поскольку он финансово выгоден и привлечет большое внимание.

Эдвардс считает, что бой против Шираза является лучшим вариантом для Кроуфорда. Тренер подчеркнул, что британский боксер работает с Турки, который организовывает дорогие поединки, а также недавно эффектно нокаутировал Эдгара Берлангу.

Я смотрю на это с точки зрения бизнеса: у Хамзы была ничья в низшей весовой категории с Карлосом Адамесом. Он хороший боец, но Теренс сильнее. И Кроуфорд может подумать: Этот чувак мне по зубам. То есть он может согласиться на этот вариант. Не забывайте, сейчас для него это чистый бизнес, потому что его гонорары существенно выросли,

– сказал Эдвардс.

Однако Теренс Кроуфорд не планирует в ближайшее время проводить бои. В интервью для All the smoke fight американский боксер заявил, что ему нужен долгий отдых, поскольку он очень долго в спорте.

Что известно о Ширазе и Кроуфорде?