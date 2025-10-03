Роберт Гарсия высказался относительно Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. Известный тренер рассказал, как может завершиться потенциальный реванш между "Охотником" и Канело, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Победит ли Альварес в реванше с Кроуфордом?
Роберт Гарсия заявил, что подобных поединков не было в карьере Сауля Альвареса. Тренер отметил, что главным оружием Канело был джеб, что было не похоже на Канело.
Однако в этом заключается особенность поединков против левши. Гарсия считает, что возможный реванш закончится так же, как и первый поединок – победой Кроуфорда.
По моему мнению, Кроуфорд был намного лучше и сделает то же самое в реванше, если он состоится и Кроуфорд будет на 100 процентов здоровым,
– высказался Гарсия.
Отметим, что Рой Джонс-младший в интервью Boxing King Media дал совет Теренсу Кроуфорду. Легенда бокса порекомендовал американскому боксеру просто уйти на пенсию.
Что известно о возможном реванше Альварес – Кроуфорд?
Сауль Альварес получил травму локтевого сустава и и он перенесет операцию. Мексиканский боксер вернется на ринг в 2026 году.
Теренс Кроуфорд впервые дрался во втором среднем весе. Скорее всего, американский боксер будет драться в низшем весе и не захочет реванш против Сауля Альвареса.
Канело имеет контракт с Riyadh Season, по которому у него осталось два поединка. Один из них может быть реваншем против "Охотника".