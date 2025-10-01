Стало известно, когда Сауль Альварес вернется на ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Известно количество просмотров мегафайта Альвареса – Кроуфорд: все нервно курят в сторонке

Когда Альварес снова будет драться?

Сауль Альварес перенесет операцию на локтевом суставе 23 октября 2025 года. Впоследствии боксер начнет курс восстановления и подготовку к возвращению в профессиональный ринг.

Стали известны сроки возвращения звездного Канело. Мексиканский боксер снова появится в ринге не раньше второго или третьего квартала 2026 года (апрель – июль).

Напомним, что Турки Аль аш-Шейх сообщал о том, что Сауль Альварес подписал контракт с Riyadh Season на четыре боя. Теперь по соглашению мексиканскому боксеру осталось провести два поединка.

Что известно об Альваресе?