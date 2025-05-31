Непереможний "Мисливець" оцінив повернення Пак'яо: які шанси легенди на перемогу

Вже 19 липня 2025 року поціновувачі боксу побачать не лише реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Також у цей день відбудеться повернення легендарного філіппінського боксера Менні Пак'яо.

Суперником Менні Пак'яо буде значно молодший Маріо Барріос. Різниця у віці між боксерами аж у 16 років (Пак'яо – 46, а Барріосу нещодавно виповнилось 30).

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Кроуфорд про повернення Пак Мена

Непереможний американський боксер Теренс Кроуфорд висловився про повернення Пак'яо у професійний ринг. 37-річний "Мисливець" оцінив шанси Менні та Маріо на тріумф, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News

Маріо Барріос – чудовий суперник для Менні Пак'яо. Я вважаю, що в цьому віці це бій 50 на 50 для Менні Пак'яо,

– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що на кону бою Пак'яо – Барріос стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBC. Поєдинок проти Барріоса стане для філіппінця 73-м на профі-рингу. Наразі Пак Мен має у своєму доробку 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок та 2 мирові.

До слова. 12 вересня 2025 року Теренс Кроуфорд також вийде у ринг. "Мисливець" зійдеться із Саулем Канело Альваресом.

Востаннє Менні Пак'яо виходив у професійний ринг у серпні 2021-го, коли програв Йорденісу Угасу із Куби в американському Лас-Вегасі.

Водночас Маріо Барріос провів у професіоналах 32 бої – 29 звитяг (18 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия.