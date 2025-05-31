Соперником Мэнни Пакьяо будет значительно моложе Марио Барриос. Разница в возрасте между боксерами аж в 16 лет (Пакьяо – 46, а Барриосу недавно исполнилось 30).

К тому же46-летняя легенда бокса заговорил о победе в титульном бою

Кроуфорд о возвращении Пак Мэна

Непобедимый американский боксер Теренс Кроуфорд высказался о возвращении Пакьяо в профессиональный ринг. 37-летний "Охотник" оценил шансы Мэнни и Марио на триумф, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News

Марио Барриос – замечательный соперник для Мэнни Пакьяо. Я считаю, что в этом возрасте это бой 50 на 50 для Мэнни Пакьяо,

– сказал Кроуфорд.

Напомним, что на кону боя Пакьяо – Барриос будет стоять титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Поединок против Барриоса станет для филиппинца 73-м на профи-ринге. Сейчас Пак Мэн имеет в своем активе 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 2 мировые.

К слову. 12 сентября 2025 года Теренс Кроуфорд также выйдет в ринг. "Охотник" сойдется с Саулем Канело Альваресом.

Последний раз Мэнни Пакьяо выходил в профессиональный ринг в августе 2021-го, когда проиграл Йорденису Угасу из Кубы в американском Лас-Вегасе.

В то же время Марио Барриос провел в профессионалах 32 боя – 29 побед (18 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья.