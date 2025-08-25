Непереможний Теренс Кроуфорд володіє поясом WBA у першій середній вазі. Стала відома доля чемпіонського титулу американського "Мисливця" після бою із Саулем Альваресом.

13 вересня 2025 року Теренс Кроуфорд зійдеться у рингу із Саулем Альваресом на "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі (США). Інсайдер Ден Рафаель повідомив, що буде із поясом WBA, яким наразі володіє "Мисливець", інформує 24 Канал із посиланням на акаунт Рафаеля у соцмережі Х.

Читайте також "Стисне зуби": ексчемпіон світу спрогнозував переможця мегабитви року

Що буде із поясом WBA Кроуфорда?

Ден Рафаель процитував слова президента WBA Хільберто Медонси. Очільник повідомив, що Кроуфорд втратить пояс WBA, коли поб'ється із Саулем Альваресом. Адже на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє Канело.

До слова. Альварес повернув собі це звання у попередньому переможному бою проти кубинця Вільяма Скалла (3 травня 2025 року) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У такому випадку, тимчасовий чемпіон Абас Барау стане повноцінним чемпіоном. Також він отримає у суперники обов'язкового претендента по лінії, яким є Джермелл Чарло.

Відзначимо, що в андеркарді мегафайту Кроуфорд – Альварес у ринг вийде українець Сергій Богачук. Суперником нашого боксера стане американець Брендон Адамс, з яким раніше Богачук зустрічався. У 2021 році Адамс переміг Богачука нокаутом у 8-му раунді.