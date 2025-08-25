Кроуфорд потеряет чемпионский титул из-за мегафайта года: в чем причина
- Теренс Кроуфорд потеряет пояс WBA, когда проведет бой с Саулем Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
- Временный чемпион Абас Барау станет полноценным чемпионом, его соперником станет обязательный претендент Джермелл Чарло.
- В андеркарде боя Кроуфорд – Альварес украинец Сергей Богачук встретится с Брэндоном Адамсом, победившим его в 2021 году.
- Сауль Альварес имеет 63 победы в 67 боях, а Теренс Кроуфорд не потерпел поражений в 41 бою.
Непобедимый Теренс Кроуфорд владеет поясом WBA в первом среднем весе. Стала известна судьба чемпионского титула американского "Охотника" после боя с Саулем Альваресом.
13 сентября 2025 года Теренс Кроуфорд сойдется в ринге с Саулем Альваресом на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе (США). Инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что будет с поясом WBA, которым сейчас владеет "Охотник", информирует 24 Канал со ссылкой на аккаунт Рафаэля в соцсети Х.
Что будет с поясом WBA Кроуфорда?
Дэн Рафаэль процитировал слова президента WBA Хильберто Медонсы. Глава сообщил, что Кроуфорд потеряет пояс WBA, когда подерется с Саулем Альваресом. Ведь на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым владеет Канело.
К слову. Альварес вернул себе это звание в предыдущем победном бою против кубинца Уильяма Скалла (3 мая 2025 года) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
В таком случае, временный чемпион Абас Барау станет полноценным чемпионом. Также он получит в соперники обязательного претендента по линии, которым является Джермелл Чарло.
Отметим, что в андеркарде мегафайта Кроуфорд – Альварес в ринг выйдет украинец Сергей Богачук. Соперником нашего боксера станет американец Брэндон Адамс, с которым ранее Богачук встречался. В 2021 году Адамс победил Богачука нокаутом в 8-м раунде.
- Канело провел на профи-ринге 67 боев, в которых одержал 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых.
- Зато Теренс Кроуфорд отбоксировал 41 поединок, в которых не терпел поражений и 31 раз побеждал нокаутом. 3 августа 2024 года "Охотник" победил Исраила Мадримова из Узбекистана.