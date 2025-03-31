Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері повідомив неприємну звістку для Теренса Кроуфорда. Пояс тимчасового чемпіона по лінії заберуть через те, що зірковий боксер не повернеться у першу середню вагу, інформує 24 Канал із посиланням на акаунт Олівері у соцмережі "Х".

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Чому Кроуфорд втратить титул

У такому випадку його автоматично позбавлять титулу.

Теренс Кроуфорд не повернеться до першого середньої ваги. Він автоматично буде позбавлений свого титулу тимчасового чемпіона WBO після офіційного оголошення бою з Саулем Альваресом. Зараз його статус обов'язково претендента уже не є дійсним,

– написав очільник організації.

На початку лютого 2025 року стало відомо, що бій між Кроуфордом та Альваресом перенесений на вересень. Боксери вийдуть у ринг на стадіоні "Allegiant" в американському Лас-Вегасі.

Напередодні 37-річного "Мисливця" 41 перемога у 41-му бою (31 – нокаутом). Теренс досі не знає смаку поразок. Натомість Сауль Альварес на профі-рингу здобув 62 звитяги (39 – нокаутом) при лише 2-х поразках у 66 поєдинках.

До слова, на початку серпня 2024-го року Кроуфорд переміг за одноголосним рішенням переміг Ісраїла Мадрімова із Узбекистану. Водночас "Канело" у вересні минулого року тріумфував над Едгаром Берлангом з Пуерто-Рико.