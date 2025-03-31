WBO забере титул у непереможної зірки боксу: що сталось

Зірковий боксер із США Теренс Кроуфорд втратить у своєму послужному списку титул тимчасового чемпіона WBO у першій середній вазі. Це станеться після того, як "Мисливець" офіційно оголосить про бій проти Сауля Альвареса.

Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері повідомив неприємну звістку для Теренса Кроуфорда. Пояс тимчасового чемпіона по лінії заберуть через те, що зірковий боксер не повернеться у першу середню вагу, інформує 24 Канал із посиланням на акаунт Олівері у соцмережі "Х".

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Чому Кроуфорд втратить титул

У такому випадку його автоматично позбавлять титулу.

Теренс Кроуфорд не повернеться до першого середньої ваги. Він автоматично буде позбавлений свого титулу тимчасового чемпіона WBO після офіційного оголошення бою з Саулем Альваресом. Зараз його статус обов'язково претендента уже не є дійсним,

– написав очільник організації.

На початку лютого 2025 року стало відомо, що бій між Кроуфордом та Альваресом перенесений на вересень. Боксери вийдуть у ринг на стадіоні "Allegiant" в американському Лас-Вегасі.

Напередодні 37-річного "Мисливця" 41 перемога у 41-му бою (31 – нокаутом). Теренс досі не знає смаку поразок. Натомість Сауль Альварес на профі-рингу здобув 62 звитяги (39 – нокаутом) при лише 2-х поразках у 66 поєдинках.

До слова, на початку серпня 2024-го року Кроуфорд переміг за одноголосним рішенням переміг Ісраїла Мадрімова із Узбекистану. Водночас "Канело" у вересні минулого року тріумфував над Едгаром Берлангом з Пуерто-Рико.