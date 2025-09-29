Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса у дебютному поєдинку у другій середній вазі. Таким чином американський боксер став абсолютним чемпіоном світу.

На честь перемоги Теренса Кроуфорда у його рідному місті Омаха відбувся великий парад. Під час святкування "Мисливця" зупинила місцева поліція, повідомляє 24 канал із посиланням на Championship Round.

Чому поліція зупинила Кроуфорда?

Джон Юїнг виступив з заявою після інциденту з Теренсом Кроуфордом в Омасі. Мер міста розповів, що він поговорив з боксером та усвідомлює серйозність ситуації, що відбулася.

Окрім того, Тодд Шмадерер висловився стосовно зупинки Кроуфорда. Начальник поліції розповів, що вони проведуть внутрішнє розслідування щодо ситуації з абсолютним чемпіоном світу та правоохоронними органами.

Зізнаюся, у мене серце обірвалося, коли я дізнався про таке завершення чудового дня та вечора, коли ми проводили свято на честь чемпіона світу з боксу з нашого міста,

– сказав Шмадерер.

Поліція зупинила Кроуфорда: дивіться відео

Згодом Департамент поліції міста Омахи штату Небраска опублікував пояснення щодо зупинки Теренса Кроуфорда.

"З міркувань безпеки всім чотирьом пасажирам під прицілом зброї було наказано вийти з автомобіля. Пізніше водія було ідентифіковано як пана Кроуфорда після перевірки його водійського посвідчення, і йому було виписано штраф за небезпечне водіння.

Один з пасажирів, член охорони пана Кроуфорда, також мав при собі легальну вогнепальну зброю. Поліція підтвердила, що всі пасажири мають законне право на носіння вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Теренса Кроуфорда?