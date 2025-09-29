Поліція затримала абсолютного чемпіона світу: що сталося
- Теренса Кроуфорда зупинила поліція під час святкування його перемоги над Саулем Альваресом.
- Після зупинки поліція підтвердила, що всі пасажири, включаючи охоронця з легальною зброєю, мали право на носіння вогнепальної зброї.
Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса у дебютному поєдинку у другій середній вазі. Таким чином американський боксер став абсолютним чемпіоном світу.
На честь перемоги Теренса Кроуфорда у його рідному місті Омаха відбувся великий парад. Під час святкування "Мисливця" зупинила місцева поліція, повідомляє 24 канал із посиланням на Championship Round.
Читайте також Гуділи усі вулиці: у рідному місті Кроуфорда відбувся парад на честь перемоги над Канело
Чому поліція зупинила Кроуфорда?
Джон Юїнг виступив з заявою після інциденту з Теренсом Кроуфордом в Омасі. Мер міста розповів, що він поговорив з боксером та усвідомлює серйозність ситуації, що відбулася.
Окрім того, Тодд Шмадерер висловився стосовно зупинки Кроуфорда. Начальник поліції розповів, що вони проведуть внутрішнє розслідування щодо ситуації з абсолютним чемпіоном світу та правоохоронними органами.
Зізнаюся, у мене серце обірвалося, коли я дізнався про таке завершення чудового дня та вечора, коли ми проводили свято на честь чемпіона світу з боксу з нашого міста,
– сказав Шмадерер.
Поліція зупинила Кроуфорда: дивіться відео
Згодом Департамент поліції міста Омахи штату Небраска опублікував пояснення щодо зупинки Теренса Кроуфорда.
"З міркувань безпеки всім чотирьом пасажирам під прицілом зброї було наказано вийти з автомобіля. Пізніше водія було ідентифіковано як пана Кроуфорда після перевірки його водійського посвідчення, і йому було виписано штраф за небезпечне водіння.
Один з пасажирів, член охорони пана Кроуфорда, також мав при собі легальну вогнепальну зброю. Поліція підтвердила, що всі пасажири мають законне право на носіння вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про Теренса Кроуфорда?
Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса в ніч з 13 на 14 вересня. Судді віддали звитягу американському боксеру одноголосним рішенням.
"Мисливець" отримав виклик на бій від неперемежного боксера з Казахстану. Жанібек Аліманхули хоче битися з абсолютним чемпіоном світу.
Теренс Кроуфорд може повернутися у нижчу вагову категорію після перемоги над Саулем Альварес. Боксер заявив, що проведе нараду з командою і тоді ухвалить остаточне рішення.