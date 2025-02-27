The Ring оновив рейтинг P4P: чи зберіг Усик лідерство у топі найкращих боксерів світу

Олександр Усик продовжує рік у статусі найкращого боксера багатьох рейтингів. Цього разу він став номером один у списку боксерів незалежно від вагової категорії.

Авторитетний журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг, у якому Олександр Усик зберіг своє лідерство. Одразу за спиною українського боксера розмістився Наоя Іноуе, повідомляє 24 Канал.

Оце так Чемпіон світу несподівано категорично виступив "проти" реваншу Усик – Дюбуа

Найкращі боксери незалежно від вагової категорії

Топ-3 найкращих незалежно від вагової категорії замкнув 37-річний "Мисливець" Теренс Кроуфорд.

Дмітрій Бівол та Артур Бетербієв помінялись позиціями на користь першого – 4-та та 5-та сходинки відповідно. Сталось це після того, як Бівол на вечорі боксу в Ер-Ріяді 22 лютого взяв реванш у Бетербієва та став новим абсолютним чемпіоном світу, відібравши пояс у російського суперника, який виступає під прапором Канади.

На 6-й позиції йде Джессі Родрігес, а одразу за ним несподівано йде чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес.

Останні три місця у топ-10 посідають Джервонта Девіс, Дзунто Накатані та Девін Хейні.

Відзначимо, що у десятці найкращих немає жодного потенційного суперника Усика – Даніеля Дюбуа, Чжана Чжілея, Агіта Кабаєла чи Джозефа Паркера.

Ймовірно, що наступним суперником Олександра стане "Динаміт", який вже викликав українця на реванш. Сам Усик хоче побитись із Дюбуа за "абсолют" у хевівейті, яким він володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.