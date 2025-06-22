Англійська боксерка увірвалась у профі ефектним нокаутом: потужне відео

У суботу, 21 червня, відбувся видовищний вечір боксу у Бірмінгемі. В одному з боїв Тіа Май Ейтон дебютувала у професійному ринзі.

18-річна англійська боксерка билася проти досвідченої опонентки Сари Орзагі. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій Ейтон – Орзагі

Тіа Май Ейтон ефектно провела перший поєдинок у професійному ринзі. Англійка майже на самому початку бою достроково перемогла Сару Орзагі.

Ейтон завершила бій у третьому раунді. Англійська боксера ефектно відправила у нокаут досвідчену суперницю, яка змогла піднятись після першого удару, але після другого пропущеного панчу в обличчя рефері зупинив бій.

Ейтон відправила Орзагі в нокаут: дивіться відео

Нагадаємо, Тіа Май Ейтон здобула 300 перемог на любительському рівні. У тому числі спорстменка виступала у боксі, змішаних єдиноборствах та та інших видах спорту.