Колишній британський боксер Тоні Белью висловив свою думку щодо потенційного бою Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Ексчемпіон світу впевнений, що Ітаумі не варто виходити у ринг проти боксера із Сімферополя.

На думку 42-річного британського ексбоксера, цей варіант є найгіршим для Мозеса Ітауми. Тоні Белью наголосив на недосвідченості британця, якому лише 20 років, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Що сказав Белью про можливий бій Усик – Ітаума?

Белью не розуміє, навіщо кидати Мозеса з наскоку у вогонь. На думку Тоні, Ітаумі потрібно поступово йти до поєдинків із такими великим супертяжами як Олександр Усик.

Я вважаю, що це жахливий бій для Мозеса Ітауми – хлопець, здається, ще навіть не проходив дистанцію в шість раундів. Кидати цю дитину до вовків на такому ранньому етапі кар’єри – я просто не розумію, навіщо. Він молодий, дайте йому розвиватися, як усім іншим боксерам, дайте йому час опанувати свою справу,

– заявив Белью.

Мозесу Ітаумі лише 20 років, а він вже провів 12 переможних поєдинків (10 – нокаутом). Наразі молодий британський боксер ще не знає гіркого смаку поразки. Натомість Усик вже провів у професіоналах 24 переможні бої (15 – нокаутом). Олександру залишилось у своїй кар'єрі провести один великий поєдинок.

Усик та інші люди із боксерської спільноти пророкують Ітаумі велике майбутнє та наступництво на вершині хевівейту, коли українець піде на пенсію.

Раніше повідомлялось, що Роберт Гарсія вважає великою помилкою, якщо український чемпіон вирішить побитись з молодшим боксером.