Авторитетний тренер проігнорував Усика у топ-10 рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу

Відомий тренер Тедді Атлас склав рейтинг десяти найкращих боксерів надважкої ваги.незалежно від періоду часу їх кар'єри. Американський коуч несподівано для усіх не виключив у свій список жодного боксера з України.

Це стосується, як братів Кличків, так і Олександра Усика. Натомість рейтинг за версією Тедді Атласа очолив його легендарний земляк та колишній чемпіон світу Джо Луїс. На рахунку лідера рейтингу 66 перемог та 3 поразки у 69-ти проведених боях, пише 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Без українців

Лише другу позицію у цьому списку зайняв Мухаммед Алі, а топ-3 замкнув Джек Джонсон.

Також у десятку найкращих потрапили найстарший чемпіон світу Джордж Форман, який нещодавно відійшов у засвіти, та Леннокс Льюїс, який закрив топ-10 рейтингу.

Хто ще увійшов у топ-10 Тедді Атласа:

4. Рокі Марчіано;

5. Джордж Форман;

6. Санні Лістон;

7. Джин Танні;

8. Джек Демпсі;

9. Ларрі Холмс;

10. Леннокс Льюїс.

Американський коуч проігнорував сучасних гігантів хевівейту.

Нещодавно також відоме видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг найтоповіших боксерів-супертяжів в історії боксу. У ньому Усик та брати Клички теж не потрапили у першу десятку. Щоправда, тут рейтинг очолив Алі, другим став Форман, а топ-3 замкнув якраз Луїс, якого Атлас поставив на вершину свого списку.