Авторитетний тренер проігнорував Усика у топ-10 рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу
- Тедді Атлас склав рейтинг десяти найкращих супертяжів, не включивши жодного українця, зокрема братів Кличків і Олександра Усика.
- Перше місце в рейтингу Атласа зайняв Джо Луїс, а Мухаммед Алі та Джек Джонсон увійшли до трійки лідерів.
Відомий тренер Тедді Атлас склав рейтинг десяти найкращих боксерів надважкої ваги.незалежно від періоду часу їх кар'єри. Американський коуч несподівано для усіх не виключив у свій список жодного боксера з України.
Це стосується, як братів Кличків, так і Олександра Усика. Натомість рейтинг за версією Тедді Атласа очолив його легендарний земляк та колишній чемпіон світу Джо Луїс. На рахунку лідера рейтингу 66 перемог та 3 поразки у 69-ти проведених боях, пише 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.
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Без українців
Лише другу позицію у цьому списку зайняв Мухаммед Алі, а топ-3 замкнув Джек Джонсон.
Також у десятку найкращих потрапили найстарший чемпіон світу Джордж Форман, який нещодавно відійшов у засвіти, та Леннокс Льюїс, який закрив топ-10 рейтингу.
Хто ще увійшов у топ-10 Тедді Атласа:
4. Рокі Марчіано;
5. Джордж Форман;
6. Санні Лістон;
7. Джин Танні;
8. Джек Демпсі;
9. Ларрі Холмс;
10. Леннокс Льюїс.
Американський коуч проігнорував сучасних гігантів хевівейту.
Нещодавно також відоме видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг найтоповіших боксерів-супертяжів в історії боксу. У ньому Усик та брати Клички теж не потрапили у першу десятку. Щоправда, тут рейтинг очолив Алі, другим став Форман, а топ-3 замкнув якраз Луїс, якого Атлас поставив на вершину свого списку.