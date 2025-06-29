Топурія брутально нокаутував Олівейру у кривавій м'ясорубці у США: ефектний відеоогляд

На арені "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 317. У ніч проти 29 червня 2025 року в октагон вийшли зіркові Ілія Топурія та Чарльз Олівейра.

Поєдинок відбувся у рамках легкої ваги. Бійці відкинули розвідку та вже із першого раунду влаштували справжню м'ясорубку у клітці, інформує 24 Канал.

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Топурія – Олівейра: як закінчився бій

Іспанець із грузинським корінням із такою силою пробивав по супернику, що вже на старті оформив серйозне розсічення на обличчі Олівейри. Кров, яка текла рікою, не давала бразильцю нормально бачити. Тому Чарльз не скористався можливістю, коли повалив опонента на покриття.

Ілія Топурія швидко перевернув перевагу на свою користь, перевівши бійку у стійку. Іспанський боєць грузинського походження кинувся в атаку та у підсумку брутально нокаутував Чарльза Олівейру вже у стартовому раунді. Ілія кинув бразильця на настил октагону та почав пробивати по розсіченню опонента. Топурія здобув вакантний чемпіонський титул UFC у легкій вазі.

Відеоогляд бою Топурія – Олівейра

Ілія Топурія продовжив свою переможну серію вже до 17-ти боях поспіль. Для Чарльза Олівейри ця поразка стала 11-ю у 36-ти поєдинках.