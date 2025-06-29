Поединок состоялся в рамках легкого веса. Бойцы отбросили разведку и уже с первого раунда устроили настоящую мясорубку в клетке, информирует 24 Канал.

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Топурия – Оливейра: как закончился бой

Испанец с грузинскими корнями с такой силой пробивал по сопернику, что уже на старте оформил серьезное рассечение на лице Оливейры. Кровь, которая текла рекой, не давала бразильцу нормально видеть. Поэтому Чарльз не воспользовался возможностью, когда повалил оппонента на покрытие.

Илия Топурия быстро перевернул преимущество в свою пользу, переведя драку в стойку. Испанский боец грузинского происхождения бросился в атаку и в итоге брутально нокаутировал Чарльза Оливейру уже в стартовом раунде. Илия бросил бразильца на настил октагона и начал пробивать по рассечению оппонента. Топурия получил вакантный чемпионский титул UFC в легком весе.

Видеообзор боя Топурия – Оливейра

Илия Топурия продлил свою победную серию уже до 17-ти боях подряд. Для Чарльза Оливейры это поражение стало 11-м в 36-ти поединках.