Алексіс Деметріадес, тренер британського ветерана боксу Дерека Чісори, висловився про Олександра Усика. Наставник розповів, як потрібно боксувати, аби здолати непереможного українця.

Тренер Дерека Чісори порівняв стиль Олександра Усика із аматорським боксом. Алексіс Деметріадес розповів, аби перемогти українського боксера не потрібно намагатись перебоксувати його, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Що потрібно зробити, аби перемогти Усика?

Наставник розповів секрет успіху над боксером із Криму, пригадавши перемоги Усика над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Такі боксери, як Усик, мають стрибаючий стиль і латеральний рух, як в аматорському боксі. Він провів 300-400 боїв. Ти не поб’єш його, намагаючись перебоксувати його. Ти можеш побити його, затягнувши в бійку, змусивши його стати на задню ногу. Але це потрібно робити безпечно. Потрібно скорочувати дистанцію безпечно. Джошуа не зміг цього зробити, Ф’юрі теж, а Чісора зміг,

– заявив Деметріадес.

Чісора кидав виклик Усику?