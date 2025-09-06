Тренер Чісори розповів секрет перемоги над Усиком
- Тренер Дерека Чісори, Алексіс Деметріадес, пояснив, що для перемоги над Олександром Усиком потрібно уникати спроб перебоксувати його, а натомість скорочувати дистанцію та затягувати в бійку.
- Дерек Чісора вже зазнав поразки від Усика 31 жовтня 2020 року, але після перемоги над Оттом Валліном знову розглядає можливість бою з українцем.
Алексіс Деметріадес, тренер британського ветерана боксу Дерека Чісори, висловився про Олександра Усика. Наставник розповів, як потрібно боксувати, аби здолати непереможного українця.
Тренер Дерека Чісори порівняв стиль Олександра Усика із аматорським боксом. Алексіс Деметріадес розповів, аби перемогти українського боксера не потрібно намагатись перебоксувати його, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.
Що потрібно зробити, аби перемогти Усика?
Наставник розповів секрет успіху над боксером із Криму, пригадавши перемоги Усика над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.
Такі боксери, як Усик, мають стрибаючий стиль і латеральний рух, як в аматорському боксі. Він провів 300-400 боїв. Ти не поб’єш його, намагаючись перебоксувати його. Ти можеш побити його, затягнувши в бійку, змусивши його стати на задню ногу. Але це потрібно робити безпечно. Потрібно скорочувати дистанцію безпечно. Джошуа не зміг цього зробити, Ф’юрі теж, а Чісора зміг,
– заявив Деметріадес.
Чісора кидав виклик Усику?
- Дерек Чісора обирав свого наступного суперника після свого переможного бою над шведом Оттом Валліном. Серед трьох бажаних суперників було зображення Усика, яке під час імпровізованого голосування обрали глядачі на арені у Манчестері.
- Сам ветеран боксу раніше теж розповідав, що знає, як перемогти Усика.
- Щоправда, за своєю спиною британець має поразку від Олександра, якої зазнав 31 жовтня 2020 року у Лондоні.