Тренер Чисоры рассказал секрет победы над Усиком
- Тренер Дерека Чисоры, Алексис Деметриадес, объяснил, что для победы над Александром Усиком нужно избегать попыток перебоксировать его, а вместо этого сокращать дистанцию и затягивать в драку.
- Дерек Чисора уже потерпел поражение от Усика 31 октября 2020 года, но после победы над Оттом Валлином снова рассматривает возможность боя с украинцем.
Алексис Деметриадес, тренер британского ветерана бокса Дерека Чисоры, высказался об Александре Усике. Наставник рассказал, как нужно боксировать, чтобы одолеть непобедимого украинца.
Тренер Дерека Чисоры сравнил стиль Александра Усика с любительским боксом. Алексис Деметриадес рассказал, чтобы победить украинского боксера не нужно пытаться перебоксировать его, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
Что нужно сделать, чтобы победить Усика?
Наставник рассказал секрет успеха над боксером из Крыма, вспомнив победы Усика над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Такие боксеры, как Усик, имеют прыгающий стиль и латеральное движение, как в любительском боксе. Он провел 300-400 боев. Ты не побьешь его, пытаясь перебоксировать его. Ты можешь побить его, затянув в драку, заставив его стать на заднюю ногу. Но это нужно делать безопасно. Нужно сокращать дистанцию безопасно. Джошуа не смог этого сделать, Фьюри тоже, а Чисора смог,
– заявил Деметриадес.
Чисора бросал вызов Усику?
- Дерек Чисора выбирал своего следующего соперника после своего победного боя над шведом Оттом Валлином. Среди трех желаемых соперников было изображение Усика, которое во время импровизированного голосования выбрали зрители на арене в Манчестере.
- Сам ветеран бокса ранее тоже рассказывал, что знает, как победить Усика.
- Правда, за своей спиной британец имеет поражение от Александра, которое потерпел 31 октября 2020 года в Лондоне.