І це не проти Усика: відомий промоутер назвав найважливіший бій у кар'єрі Джошуа

Промоутер Едді Хірн розповів, якого грандіозного бою не провів Ентоні Джошуа. Ей Джею продовжують приписувати британську битву проти Тайсона Ф'юрі.

Едді Хірн розкрив деталі підготовки Ентоні Джошуа, якщо сторонам вдасться переконати Тайсона Ф'юрі повернутись у ринг заради битви проти зіркового земляка. За його словами, перед таким боєм Ей Джею потрібно буде провести проміжний поєдинок, пише 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Який найбільший бій у кар'єрі Джошуа?

Авторитетний функціонер називає потенційний бій проти Джошуа найважливішим у кар'єрі Ентоні.

Джошуа потрібно добре підготуватися до бою з Ф'юрі. Якщо цей поєдинок відбудеться, то до нього потрібно провести проміжний бій і повернутися у форму. Бо бій з Ф'юрі – найважливіший у кар'єрі Джошуа. Він не має права його програти. Ми не можемо його програти,

– сказав Хірн.

Експерт Джонні Нельсон вважає, що Ентоні Джошуа повинен завершити кар'єру, оскільки він вже заробив достатньо грошей. Його слова процитувало видання talkSPORT.

"Мені здається, Джошуа вже нікому нічого доводити не повинен. Бій з Ф'юрі? Усі вже втомились від розмов про цей поєдинок. Ніхто у це вже не вірить. Ентоні варто встати та піти. У нього вже стільки грошей, що йому час просто закінчувати", – заявив Нельсон.

Що відомо про можливий бій Джошуа – Ф'юрі?