3 цікаві факти про Вайлдера, який може стати останнім суперником Усика

Олександр Усик відмовився від усіх своїх поясів і заявив, що проведе ще один бій. Його суперником може стати Деонтей Вайлдер.

У цьому матеріалі 24 Канал згадує 3 найцікавіші факти з біографії Деонтея Вайлдера. Слід зауважити, що він мав купу скандалів і є дуже неординарним боксером.

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Чим Вайлдер схожий на Усика?

Деонтей Вайлдер є досить епатажним боксером. Він має прізвисько "бронзовий бомбардувальник", а його виходи на ринг є не менш видовищними, ніж в українця. Зокрема, їх супроводжує важкий реп, який часто взагалі виконується наживо.



Епатажний образ Вайлдера / Getty Image

Ба більше, Вайлдер обирає епатажні та яскраві образи для виходу на ринг, як і Усик. Його виходи на ринг театральні та наповнені масивними костюмами. Сам боксер часто одягає собі на голову корону та закриває лице бронзовими масками, підкреслюючи своє прізвисько.

Він ніколи не видає своїх емоцій перед боєм. Вайлдер залишається максимально сконцентрованим і зосередженим, що підкреслює його войовничість. Коли переступає канати, скидає з себе свої "обладунки", робить кілька фірмових рухів, ніби рубаючи повітря, готуючись до свого коронного удару з правої.

Він справді володіє надпотужним ударом і є одним із найкращих нокаутерів в історії боксу. Понад 95% своїх перемог він здобув завдяки нокаутом. Потужний удар дозволяв американцю перевертати з ніг на голову багато поєдинків, у яких він, зокрема, поступався за очками.

Чому Вайлдер пізно дебютував у боксі?

Деонтей Вайлдер, на відміну від інших боксерів, прийшов у цей вид спорту в досить пізньому віці. Він почав займатись боксом лише у 20 років, щоб оплатити лікування хворої доньки. Цікаво, що всього після трьох років тренувань він вирушив на Олімпійські ігри 2008 року, де здобув бронзову медаль.



Олімпійська медаль Вайлдера / Getty Image

До того як одягнути рукавички Вайлдер мріяв стати гравцем з американського футболу чи баскетболу. Однак коли прийшов у бокс, то мусив паралельно працювати на ще двох роботах – у ресторані та клінінговій компанії – аби мати змогу оплачувати рахунки за лікування доньки.

Після Олімпіади в Пекіні Деонтей перейшов у професіонали. Чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC він став у 2015 році. Потому загалом провів 10 успішних захистів свого титулу. Олександр Усик давно бажав провести бій із цим американцем.

Українець робив кілька спроб, аби домовитись про бій із Деонтеєм Вайлдером. Утім щоразу вони не завершувались успіхом. Спортсмени не могли узгодити розміри гонорарів, знайти локацію для бою, що підійде обом боксерам, тож, поки перемовини заходили в глухий кут, боксери приймали інші пропозиції.

Які скандали відбулись із Вайлдером у його родині?

Деонтей Вайлдер був тричі одруженим. Його останньою дружиною є Теллі Свіфт. Кілька років тому дівчина пригадувала, як погіршився психологічний стан боксера через те, що він втратив титул у 2020 року. Він неодноразово душив її, плював на неї, а також вигнав із будинку в Атланті після її операції.



Вайлдер із родиною / Інстаграм боксера

Це часто відбувалось після поразок боксера на рингу. Утім "найяскравіше" гнів спортсмен на свою родину "спустив", коли поступився Тайсону Ф'юрі. Цікаво, що заради Теллі Свіфт Вайлдер кинув свою попередню дружину Джесіку Скейлс, з якою мав спільних дітей, аби ось так поводитись із новою обраницею.

За кілька років син Теллі Свіфт і пасинок Деонтея Вайлдера також подав цивільний позов проти вітчима. Він звинуватив спортсмена в побитті ременем й емоційному насильстві, яке Деонтей здійснював, коли хлопець ще був неповнолітнім.

Один зі скандалів у родині боксера завершився тим, що дівчина отримала судову ухвалу, яка заборонила боксеру наближатися до неї та її доньки на кілька місяців. Щоправда, по ходу розгляду всіх цих справ захист Вайлдера відкидав усі звинувачення, називаючи це спробою "очорнити" репутацію боксера.