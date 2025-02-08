Український боєць не хоче слухати думки інших та готовий побити усіх своїх наступних суперників. Цотне Рогава припустив, скільки б знадобилось йому часу, аби добре підготуватись до гіпотетичного бою проти Тайсона Ф'юрі, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал ESNEWS.

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Смілива заява від Рогави

Відзначимо, що на початку цього 2025-го року "Циганський король" несподівано для усіх вчергове попрощався із боксом. Щоправда, далеко не усі вірять, що Тайсон більше ніколи не повернеться у профі-ринг.

Я думаю, що поб'ю всіх, і мені начхати, що про це думають люди. Якщо у нас буде бій із Тайсоном Ф'юрі, то мені потрібно буде шість місяців, і я покажу людям, на що я здатний,

– заявив Рогава.

Додамо, що промоутери хотіли влаштувати британську битву, у якій би на одному ринзі зійшлись Ф'юрі та його земляк Ентоні Джошуа. Промоутер Ей Джея дав Тайсону на роздуми 3-4 тижні, але, схоже, "Циганському королю" добре живеться на пенсії за межами рингу.

Хто такий Цотне Рогава? Український боксер грузинського походження, який дебютував у професіоналах у квітні 2021-го року. Дебютував на профі-ринзі із перемоги нокаутом у першому раунді над хорватом Петаром Миртвалжом. За його спиною вже 10 боїв у професіоналах, в усіх українець тріумфував (7 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг у вересні 2024-го року, коли за рішенням суддів переміг американця Александера Флореса. Рогава завоював вакантний титул WBC USA.

Промоутер Тайсона Френк Воррен декілька разів заявляв, що не слід найближчим часом чекати камбеку Ф'юрі у ринг. Британець взагалі може більше не повернутись у ринг. Навіть великі гроші чи бій із Джошуа можуть не переконати Тайсона.

Нагадаємо, що Ф'юрі вкотре закінчив кар'єру після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му році.