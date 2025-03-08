Український боксер виступить на Гран-прі у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії відбудеться престижний турнір Гран-прі WBC. Змагання в Ер-Ріяді розпочнуться у квітні 2025 року.

Від України повинні були виступати лише два боксери. Однак, ще один боєць представлятиме нашу країну на турнірі, повідомляє 24 канал із посиланням на Lucky Punch.

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Хто битиметься на Гран-прі

На Гран-прі WBC в Саудівській Аравії було заявлено Олександра Соломеннікова та Данила Лозана. Проте до списку українських боксерів, які битимуться на турнірі додали Цотне Рогаву.

Зазначимо, що участь у Гран-прі візьмуть боксери віком до 26 років. Змагання відбудуться у чотирьох дивізіонах: у напівлегкій, першій напівсередній, важкій та надважкій вазі.

До слова. Цотне Рогава в останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг американця Александера Флореса. Український боксер здобув чемпіонський пояс WBC USA у надважкій вазі.

Всього у кожній ваговій категорії змагатимуться по 32 бійці. Переможець турніру отримає Кубок імені Хосе Сулеймана.