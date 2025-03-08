От Украины должны были выступать только два боксера. Однако, еще один боец будет представлять нашу страну на турнире, сообщает 24 канал со ссылкой на Lucky Punch.

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Кто будет драться на Гран-при

На Гран-при WBC в Саудовской Аравии было заявлено Александра Соломенникова и Даниила Лозана. Однако в список украинских боксеров, которые будут драться на турнире добавили Цотне Рогаву.

Отметим, что участие в Гран-при примут боксеры в возрасте до 26 лет. Соревнования состоятся в четырех дивизионах: в полулегком, первом полусреднем, тяжелом и супертяжелом весе.

К слову. Цотне Рогава в последнем поединке единогласным решением судей победил американца Александера Флореса. Украинский боксер получил чемпионский пояс WBC USA в супертяжелом весе.

Всего в каждой весовой категории будут соревноваться по 32 бойца. Победитель турнира получит Кубок имени Хосе Сулеймана.