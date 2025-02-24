Мова йде про андеркард вечора боксу, у рамках якого домініканець Карлос Адамес побився із британцем Хамзою Ширазом. Під час цього бою Туркі Аль аш-Шейх відкрито допомагав боксеру із Великої Британії, пише 24 Канал.

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Проігнорував усі правила боксу

У камеру одного із глядачів вечора боксу потрапив цікавий момент, як Туркі підійшов до кута Шираза та показував британцю, що той програє супернику у два раунди за суддівськими підрахунками.

Сенсаційним став й підсумковий результат бою Адамес – Шираз, де була зафіксована нічия. Один із суддів віддав впевнену перевагу Карлосу 118-110, інший рефері нарахував 115-113 на користь Шираза, а от третій суддя підрахував нічию 114-114.

Хоча під час бою Шираз був явним андердогом, а перемогу повинен був здобути Адамес.

Відео, як Туркі підказував Ширазу

Хамза Шираз після дуже сумнівної нічиєї залишився непереможним боксером – 21 перемога у 22-х боях (17 – нокаутом). Щодо Карлоса Адамеса, то домініканський боксер провів на профі-рингу 26 поєдинків, у яких здобув 24 звитяги (18 – нокаутом), а також зазнав однієї поразки. Для обох боксерів ця нічия стала першою у професійній кар'єрі.