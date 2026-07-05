3 відомі чемпіони з України, які обрали життя за кордоном

Деякі українські чемпіони з боксу постійно проживають за кордоном. Хоча на рингу вони продовжують представляти саме нашу державу.

У цьому матеріалі 24 Канал згадує історії українських боксерів, які переїхали жити за кордоном. Хоча ніхто з них не відмовився від українського громадянства та на спортивній ниві прославляє свою Батьківщину.

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Чому Олександр Гвоздик переїхав за кордон?

Український боксер Олександр Гвоздик переїхав у США ще у 2014 році. Тоді саме почалась його професійна кар'єра. У США спортсмен отримав змогу тренуватись у провідних фахівців і виступати на світовому ринзі.

І хоч боксер мешкає в Каліфорнії, він неодноразово наголошував, що душою та серцем лишається харків'янином, українцем. Боксер продовжує активно підтримувати Україну. Власне тут залишається його батько, який свідомо обрав позицію не переїжджати за кордон, навіть попри постійні обстріли.

Як складається життя Тараса Шелестюка в США?

Тарас Шелестюк переїхав до США ще раніше – у 2013 році. В одному зі своїх інтерв'ю він розповів, що свідомо обрав життя в Лос-Анджелесі, бо тут у нього є змога тренуватись на повітрі весь рік. Він зазначав, що раз на рік він усе ж буває в Україні, але рідні розуміють, що йому в США буде краще для розвитку.

Уродженець Макіївки Шелестюк став чемпіоном світу серед аматорів у 2011 році. Він входив до складу легендарної збірної України з боксу разом із Усиком, Ломаченком, Гвоздиком. У професійному боксі став клієнтом промоутерської компанії Banner Promotions, через що й переїхав до США.

Чим у США займається Артем Далакян?

Ще один український боксер чемпіон світу Артем Далакян також переїхав до США, а саме до Лос-Анджелеса. Ба більше він навіть відкрив там зал для боксу. Спортсмен розповів, що в Лос-Анджелесі живуть і тренуються багато українців, і це місце мало б об'єднати їх.

Сам Далакян також активно тренується в США, але поки не бачить гідних пропозицій для повернення на ринг. Тож, повністю зосереджений на розвитку свого боксерського клубу. Цікаво, що Далакян не народився в Україну, а переїхав сюди в дитинстві з батьками з Азербайджану, коли там почалась війна.