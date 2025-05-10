Відомий промоутер повідомив про поповнення у сім'ї Ломаченка

Голова Top Rank Боб Арум повідомив радісну звістку із родини Василя Ломаченка. У сім'ї чемпіона світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі відбулось поповнення.

Наразі успішна кар'єра Василя Ломаченка є на паузі. В українського боксера проблеми зі спиною, які можуть завадити йому повернутись у професійний ринг.

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Поповнення у родині боксера

Попри це все у Ломаченка є чудова можливість проводити більше часу із родиною, якій він вже багато років приділяв менше часу через активну боксерську кар'єру.

Голова Top Rank Боб Арум повідомив, що у сім'ї Ломаченка відбулось поповнення. Василь втретє став батьком, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

До цього Василь із дружиною виховував сина Анатолія та молодшу доньку Вікторію.

Водночас відомий промоутер заявив, що орієнтовно через тиждень стане відома доля виступів Ломаченка. Наразі невідомо, чи зможе Василь провести ще бодай один прощальний двобій у професіоналах.

До слова, у кар'єрі Василя Ломаченка на профі-рингу є 21 проведений поєдинок, у яких він здобув 18 перемог (12 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок. Востаннє виходив у ринг у травні 2024-го, коли переміг колишнього "абсолюта" легкої ваги Джорджа Камбососа.