Урсу у яскравому стилі нокаутував Джеймса: потужне відео

У неділю, 30 березня, відбувся грандіозний вечір боксу у Лондоні. В межах спортивного шоу Костянитин Урсу бився проти Ейтана Джеймса.

На кону протистояння був чемпіонський пояс Боксерської ради співдружності у напівсередній вазі. У поєдинку в "Йорк Холлі" здобув молдавський боксер, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Видовищна перемога Урсу

Боксери обережно розпочали бій, шукаючи слабкі місця один одного. Згодом Костянтин Урсу завдав декілька влучних ударів та почав працювати активніше після проміжного успіху.

Молдавський боксер завдав фінального удару з лівої під кінець сьомого раунду поєдинку. Після чого Ейтан Джеймс впав на канвас та не зміг підвестись, щоб продовжити бій.

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Таким чином Костянтин Урсу здобув титул. Молдавський боксер став володарем чемпіонського поясу Боксерської ради співдружності.