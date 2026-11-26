Український тренер і колишній боксер В'ячеслав Сенченко поділився думками щодо можливого повернення Олександра Усика у першу важку вагу. Він вважає, що зміна вагової категорії не повинна стати проблемою для українського чемпіона, а в потенційному поєдинку з Девідом Бенавідесом перевага буде на боці Усика.

Про це експерт розповів в інтерв'ю Sport.ua. За словами фахівця, повернення у крузервейт не матиме суттєвого впливу на виступи Усика, попри його вік.

Сенченко пояснив, чому Усику не завадить зміна ваги

Тренер наголосив, що різниця у вазі приблизно в 10 кілограмів не є критичною для професійного боксера.

Не думаю, що тут виникнуть якісь серйозні проблеми. Йдеться приблизно про 10 кілограмів. У напівсередній та середній вазі боксери скидають та набирають по 10 кілограмів, тому не думаю, що саме вага стане для Усика перешкодою. Десять кілограмів туди чи назад не критично. Крузервейт – насправді його рідна вагова категорія,

– заявив Сенченко.

Також тренер прокоментував порівняння з легендарним американцем Роєм Джонсом, який після переходів між ваговими категоріями зіткнувся з труднощами. На думку Сенченка, ці ситуації не варто ототожнювати, адже Джонс переважно виступав у напівважкій вазі й не боксував у категорії до 90 кілограмів.

Сенченко оцінив шанси Усика у можливому бою з Бенавідесом

Тренер назвав Усика фаворитом потенційного протистояння з Бенавідесом. Він відзначив швидкість і хороші боксерські якості американця, однак вважає, що за рівнем майстерності той поступається українцю.

Усик виграє, безперечно. Я не бачу тут особливих сумнівів. Бенавідес – добрий, швидкий боксер, але якщо порівнювати рівень і якість боксу, то, гадаю, він поступається Усику,

– зазначив наставник.

Окремо Сенченко звернув увагу на рівень опозиції американця. На його думку, Бенавідес ще не мав достатньої кількості поєдинків із суперниками найвищого рівня. Найсерйознішим випробуванням він назвав бій з Олександром Гвоздиком, у якому американець переміг за очками, хоча українець на той момент уже не перебував на піку кар'єри.

Нагадаємо, Усик раніше заявив про бажання повернутися у крузервейт. Водночас Бенавідес висловив готовність зустрітися з українцем у 2027 році. До цього американець планує провести поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.

Наразі наступний суперник Усика офіційно не визначений. Серед можливих варіантів розглядається бій за вакантний титул IBF, після якого українець може отримати можливість поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.