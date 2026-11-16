Не відбудеться: у Британії вийшли з несподіваною заявою про наступний бій Усика

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Спортсмен з Великої Британії у коментарі Seconds Out заявив, що 39-річний Усик нібито розуміє, що його кар'єра добігає кінця.

У Британії назвали наступного суперника Усика

"Не думаю, що він битиметься з Бенавідесом на цьому етапі своєї кар'єри. Усик чудово розуміє, що його кар'єра добігає кінця. Як абсолютний чемпіон світу, непереможений володар титулів у кількох вагових категоріях, олімпійський чемпіон і легенда аматорського боксу, він діє дуже розсудливо. Навряд чи він зараз свідомо заганятиме себе в скрутне становище. Та він і має на це повне право", – сказав Едвардс.

Водночас британець допускає, що Усик може провести ще один гучний бій. Зокрема, на думку Едвардса, суперником українця може стати Деонтей Вайлдер, якщо 11 грудня переможе Джея Опетаю. Також у межах цього вечора боксу відбудеться зустріч Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф'юрі.

Контекст бою Усик – Беневідес

Нагадаємо, попередній бій Усика відбувся у травні 2026 року. У Гізі українець переміг кікбоксера Ріко Верховена та захистив звання чемпіона світу.

Однак через місяць після поєдинку Олександр відмовився від своїх чемпіонських титулів. А напередодні він ще й оголосив про повернення до крузервейту.

У плани Усика входить бій з Бенавідесом – українець хоче спробувати стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу.

Сам Девід підтвердив бажання битися з Усиком, і заявив, що на кону їхнього поєдинку дійсно можуть бути всі чотири найпрестижніші пояси в боксі.