Відомий боксер назвав цікаву причину, чому Усик битиметься з Вордлі
- Ділліан Вайт вважає, що Олександр Усик битиметься з Фабіо Вордлі, оскільки український боксер прагне стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
- Олександр Усик відмовився від титулу WBO, який перейшов до Фабіо Вордлі, але Вайт переконаний, що Усик прагне нових досягнень і битиметься з Вордлі за історичний титул.
Олександр Усик мав битися з Фабіо Вордлі за титул WBO у надважкій вазі. Проте українець відмовився від чемпіонського поясу, який зрештою й перейшов до британського боксера.
Ділліан Вайт вважає, що Усик ще поб'ється із Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Clubhouse Boxing.
Чому Усик поб'ється з Вордлі?
Вайт наголосив, що немає жодної причини, щоб Усик не побився проти Вордлі. Він заявив, що український боксер дуже розумний та хоче стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
На його думку, Усик не буде ризикувати у звичайному бою за захист титулу проти претендента. Вайт вважає, що він може стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, і ніхто не повторить його досягнення.
Немає варіантів, при яких він не битиметься з Фабіо. Він битиметься з Фабіо. Потрібно думати про це, як про бізнес. Олександр бився з усіма. Він зробив усе. Тож він думає: Мені потрібно щось, чого я можу прагнути. А чого я можу прагнути? О, триразовий абсолютний чемпіон, творець історії, абсолютний чемпіон у важкій вазі,
– висловився Вайт.
Раніше Агіт Кабаєл в інтерв'ю SkySports пояснив, чому Усик повинен битися з ним. Німецький боксер заявив, що він теж немає поразок у кар'єрі, а також вони можуть зібрати великий стадіон у Німеччині, що принесе чималі кошти.
Як Усик став дворазовим абсолютним чемпіоном світу?
У травні 2024 року Усик переміг Тайсона Ф'юрі у першому бою. Український боксер об'єднав усі пояси у надважкій вазі.
Згодом він відмовився від титулу IBF на користь бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа. У результаті другий переміг свого земляка та завоював чемпіонський пояс.
У липні 2025 року Усик переміг Дюбуа та повернув собі титул IBF. Таким чином українець став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.