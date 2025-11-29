Ділліан Вайт вважає, що Усик ще поб'ється із Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Clubhouse Boxing.

Читайте також Рішенням суддів: Усик назвав переможця найбільшого бою у світі

Чому Усик поб'ється з Вордлі?

Вайт наголосив, що немає жодної причини, щоб Усик не побився проти Вордлі. Він заявив, що український боксер дуже розумний та хоче стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

На його думку, Усик не буде ризикувати у звичайному бою за захист титулу проти претендента. Вайт вважає, що він може стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, і ніхто не повторить його досягнення.

Немає варіантів, при яких він не битиметься з Фабіо. Він битиметься з Фабіо. Потрібно думати про це, як про бізнес. Олександр бився з усіма. Він зробив усе. Тож він думає: Мені потрібно щось, чого я можу прагнути. А чого я можу прагнути? О, триразовий абсолютний чемпіон, творець історії, абсолютний чемпіон у важкій вазі,

– висловився Вайт.

Раніше Агіт Кабаєл в інтерв'ю SkySports пояснив, чому Усик повинен битися з ним. Німецький боксер заявив, що він теж немає поразок у кар'єрі, а також вони можуть зібрати великий стадіон у Німеччині, що принесе чималі кошти.

Як Усик став дворазовим абсолютним чемпіоном світу?