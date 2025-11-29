Диллиан Уайт считает, что Усик еще подерется с Уордли. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Clubhouse Boxing.

Читайте также Решением судей: Усик назвал победителя крупнейшего боя в мире

Почему Усик подерется с Уордли?

Уайт отметил, что нет ни одной причины, чтобы Усик не подрался против Уордли. Он заявил, что украинский боксер очень умный и хочет стать трехкратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

По его мнению, Усик не будет рисковать в обычном бою за защиту титула против претендента. Уайт считает, что он может стать трехкратным абсолютным чемпионом мира в хевивейте, и никто не повторит его достижения.

Нет вариантов, при которых он не будет драться с Фабио. Он будет драться с Фабио. Нужно думать об этом, как о бизнесе. Александр дрался со всеми. Он сделал все. Так что он думает: Мне нужно что-то, чего я могу стремиться. А к чему я могу стремиться? О, трехкратный абсолютный чемпион, создатель истории, абсолютный чемпион в тяжелом весе,

– высказался Уайт.

Ранее Агит Кабаэл в интервью SkySports объяснил, почему Усик должен драться с ним. Немецкий боксер заявил, что он тоже нет поражений в карьере, а также они могут собрать большой стадион в Германии, что принесет немалые средства.

Как Усик стал двукратным абсолютным чемпионом мира?