Олександр Усик повинен був домовитися про бій з Джозефом Паркером за рішення WBO. Проте український боксер попросив організацію відкласти захист титулу, пояснивши, що йому потрібно залікувати травму.

WBO ухвалила рішення на користь Олександа Усика. Сергій Лапін, директор команди українського боксера, висловився про вердикт організації, повідомляє 24 Канал із посиланням на SkySports.

Що сказав Лапін про відстрочку Усика?

Сергій Лапін наголосив, що Олександр Усик та його команда планують провести бій за статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Наступним суперником українця буде тимчасовий чемпіон світу за версією WBO.

Лапін подякував WBO за позитивне рішення щодо відтермінування бою для Усика. Директор команди українського боксера підкреслив, що його підопічний став абсолютним чемпіоном світу ціною величезної дисципліни та важкої підготовки.

Таке навантаження вимагає належного і достатньо тривалого відновлення. Олександр заслужив час на відновлення. А після цього вболівальники знову побачать його на рингу – готовим до нових великих боїв,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився 19 липня 2025 року проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинки.

З ким битиметься Усик?