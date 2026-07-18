Усик розповів про вплив братів Кличків на його кар'єру чемпіона світу

Олександр Усик пригадав момент, коли він захотів стати чемпіоном. Боксер також розповів про вплив на нього легендарних братів Кличків.

В інтерв'ю Daily Mail Boxing, відповідаючи на питання, що надихнуло його стати чемпіоном світу, Усик зізнався, що брати Клички мали великий вплив на нього.

Коли Усик захотів стати чемпіоном світу

Водночас 39-річний спортсмен зазначив, що бажання стати чемпіоном світу в професіоналах до нього прийшло після успішних Олімпійських ігор 2012 року.

Олександр пригадав бій за участю кубинського бійця, ймовірно, ексчемпіона IBF Йоана Пабло Ернандеса. Саме в цей момент, як сказав Усик, він вирішив, що хоче завоювати титул IBF.

Я сказав собі: "Добре, це буде моїм наступним поясом". Здається, це був титул IBF. Хоча моїм першим поясом став WBO, який я виграв у бою з Кшиштофом Гловацьким,

– поділився українець.

Він розповів, що після кожної перемоги його голод до титулів ставав усе більшим, аж поки не вдалося об'єднати всі чемпіонські пояси.

"Пояс WBO був моїм першим титулом. Це був лише початок шляху. Потім був пояс WBC, далі – фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, Кубок Мохаммеда Алі, а також титули IBF і WBA. Перший пояс став для мене величезною мотивацією. Я хотів більшого. Хотів другий, третій, четвертий пояс, хотів стати абсолютним чемпіоном. А Кубок Мохаммеда Алі – це взагалі було щось особливе", – резюмував Олександр.

Нагадаємо, наприкінці червня Усик відмовився від титулів WBC, WBA та IBF, які тривалий період утримував.

Напередодні він пояснив, що ухвалив це рішення, щоб надважка вага "почала рухатися", тобто молоді боксери отримали свій шанс стати чемпіонами світу.

Що цікаво, Олександр заявив, що той факт, що він звільнив пояси, не означає, що він перестав бути чемпіоном.