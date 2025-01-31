Ексчемпіон світу з України порівняв досягнення Усика та братів Кличків

Колишній чемпіон світу за версіями WBF та IBF Анатолій Дудченко висловився щодо боксерської спадщини Олександра Усика та братів Кличків. Наставник порівняв досягнення топових українських боксерів.

46-річний тренер українського боксера Андрія Новицького запевнив, що не слід порівнювати Олександра Усика із Кличками. Анатолій Дудченко наголосив на крутості усіх трьох боксерів у свої часи, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Чому не слід порівнювати Усика із Кличками

Наставник пригадав бої Усика із Тайсоном Ф'юрі.

Не можна порівнювати, тому що кожен був крутим у свій час, що стосується Кличка, то утримувати 12 років чемпіонство – це справді дуже потужно. У Олександра Усика, звичайно ж, були цікавіші бої, наприклад, два поєдинки проти Тайсона Фʼюрі, який свого часу повернув інтерес до боксу,

– сказав Дудченко.

Довідка. Анатолій Дудченко попрощався із профі-рингом у 2015-му році. Тепер займається тренерською роботою.

Відзначимо, що у своєму інтерв'ю запевнив, що боксер крузервейту Джей Опетая не зможе завдати поразки Усику, якщо зійдуться на одному ринзі. Також Анатолій Дудченко пригадав свій переможний бій проти німця Роберта Воге, на який поставив кругленьку суму грошей.