У Британії вийшли із заявою про Усика – усе через сенсаційне рішення українця

Олександр Усик / Фото Getty Images
Олександр Усик нещодавно ухвалив рішення змінити вагову категорію і повернутися у крузервейт заради бою проти Давіда Бенавідеса. Сенсаційне рішення українця оцінили в Британії.
Британський боксер Джонні Фішер у коментарі Pro Boxing Fans заявив, що Усик – Бенавідес це чудовий поєдинок.
Фішер прокоментував повернення Усика у крузервейт
За словами Фішера, зміна вагової категорії не матиме негативного значення для 39-річного боксера з України.
Усик уже закріпив за собою статус боксера, якого багато хто вважає найкращим в історії. Але зараз він, схоже, вже більше шукає в боксі нових викликів, чи не так? Думаю, він із тих бійців, яких мотивують саме такі випробування
Він вважає, що це цілком у дусі Усика битися проти суперника, якого більшість бійців уникають.
"Тому скинути вагу та повернутися у важку категорію заради бою з таким суперником, як Бенавідес, якого багато хто намагається уникнути та навколо якого вже сформувалася певна аура, – цілком у його дусі. Я б зовсім не здивувався, якби Усик наважився на цей бій і переміг", – резюмував Фішер.
Нагадаємо, Усик оголосив про повернення у крузервейт – вагову категорії, в якій він у 2018 році вперше в кар'єрі завоював звання абсолютного чемпіона світу.
Українець прагне зустрітися з Бенавідесом і спробувати стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.
Однак Давіду доведеться спершу 5 грудня провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.
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