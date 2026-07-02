Чому Усик відмовився від всіх поясів – у Британії розповіли гірку правду

Олександр Усик наприкінці червня відмовився від своїх чемпіонських титулів WBC, WBA та IBF. Вчинок українця прокоментував колишній британський боксер Спенсер Олівер.

Олівер переконаний, що 39-річний Усик ухвалив це рішення у правильний час. Його слова передає talkSPORT Boxing.

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Усик втратив форму

На думку ексбоксера, непереконливий виступ Усика проти Ріко Верховена наприкінці травня підштовхнув українця до відмови від титулів. Британець припустив, що Олександр усвідомив, що почав втрачати форму.

Він більше не був на піку своєї форми. І саме тоді було ухвалено рішення. Знаєте, він узяв трохи часу на роздуми після того бою. Можливо, хотів перевірити, чи зможе він усе ще кинути собі виклик – а в нього є великі виклики,

– сказав Олівер.

Він додав, що наразі у надважкій вазі підходить молодше покоління і настає нова ера боксу.

"Він (Усик – 24 Канал) пройшов крізь епоху, досяг усього і навіть більше, розумієте? Тож навіщо руйнувати цю спадщину? Думаю, що йому самому потрібен був час, щоб ухвалити це рішення", – резюмував Олівер.

Що відомо про відмову Усика від поясів

Усик добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів, через що втратив статус об'єднаного чемпіона світу. Сам боксер пояснив, що зробив це цілком свідомо, аби надати іншим спортсменам шанс позмагатися за ці престижні пояси.

Радник Усика Сергій Лапін зазначив, що таке рішення розчищає дорогу для Ентоні Джошуа, який тепер отримує реальну можливість поборотися за звільнені титули.

У розмові з 24 Каналом Усик запевнив, що не збирається завершувати професійну кар'єру. Він планує провести ще один поєдинок і пообіцяв найближчим часом розповісти про свої подальші плани детальніше.

Водночас відомий тренер зі США Роберт Гарсія вважає, що Олександр зробив вакантними чемпіонські титули, щоб не сплачувати великі комісійні санкціонуючим органам.