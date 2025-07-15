"Повинен розкласти": ексчемпіон спрогнозував, скільки раундів триватиме реванш Усик – Дюбуа

Вже 19 липня Олександр Усик дасть офіційний реванш Даніелю Дюбуа у Лондоні. На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Срібний призер Олімпіади-2000 Андрій Котельник зробив свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу розповів, як минатиме хід поєдинку та чи триватиме реванш усі 12 раундів, інформує 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

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Як закінчиться реванш Усик – Дюбуа на думку Котельника?

Ексбоксер зі Львова оцінив підготовку Усика та Дюбуа. На думку Котельника, боксери не пройдуть повну дистанцію у реванші.

Вже залежить від того, в якій готовності боксери підійдуть до бою. Дюбуа за останній рік став сильнішим. Він нокаутував Ентоні Джошуа та це додало йому впевненості. Прогнозую, що бій буде конкурентним і цікавим, але Усик повинен "розкласти" британця. За навичками українець набагато сильніший. Після двох боїв проти Тайсона Ф’юрі Усик став тільки сильнішим. Не думаю, що бій пройде всі 12 раундів. Усик має виграти технічним нокаутом в другій половині поєдинку,

– сказав Котельник.

Нагадаємо, що перший бій Усик – Дюбуа, який відбувся у серпні 2023 року, закінчився технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща).

Для українського боксера реванш проти Дюбуа стане передостаннім у професійній кар'єрі. Усик вже анонсував закінчення кар'єри після двох поєдинків. 19 липня Олександр проведе свій 24-й двобій на профі-рингу.