Буде достатньо для перемоги, – Дюбуа розповів, як збирається здолати Усика у реванші

Олександр Усик та Даніель Дюбуа битимуться за "абсолют" у пекельному реванші. Британець має наміри перемогти українського чемпіона та довести, що поразка у минулому поєдинку була помилкою.

"Динаміт" пролив трохи світла на плани щодо бою проти Короля хевівейту. Володар титулу IBF у надважкій вазі розповів, як збирається перемогти українця, пише 24 канал із посиланням на ESPN.

Читайте також Коли я здолаю Усика, – Дюбуа назвав наступного суперника після реваншу

Що потрібно Дюбуа

Даніель Дюбуа наголосив, що він переможе Олександра Усика. "Динаміт" заявив, що українець дуже стійкий психологічно, адже багато працює над цим аспектом.

Британський боксер розповів рецепт перемоги над українським чемпіоном. Зі слів Дюбуа, він повинен бути у відмінній фізичній формі та підготуватись до поєдинку проти Усика.

Ці українці, вони завжди працюють з його свідомістю та розумом. Мені потрібно просто бути у формі фізично та духовно. Цього буде достатньо для перемоги. Уся справа у його іграх розуму. На мою думку, він загалом нудний хлопець, який вдома займається оцими всіма справами. Треба просто його перебоксувати,

– сказав Дюбуа.

Даніель Дюбуа також висловився щодо удару нижче пояса у попередньому бою проти Олександра Усика. На його думку, йому не варто слухати інших людей, адже панч був за правилами.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Запланована дата проведення поєдинку 19 липня 2025 року.

Раніше Френк Воррен запросив Володимира Зеленського на бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Промоутер британця заявив, що президенту України аплодуватиме увесь "Вемблі".