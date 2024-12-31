Кривдник Вайлдера із сумнівом назвав переможця можливого реваншу Усик – Дюбуа

Даніель Дюбуа кинув публічний виклик Олександру Усику після реваншу українця проти Тайсона Ф'юрі. Китайський супертяж Чжан Чжілей поділився очікуваннями щодо реваншу та його переможця, якщо все ж влаштують.

41-річний китайський боксер не робить сміливих прогнозів щодо переможця можливого реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Чжан Чжілей відзначив останні роки, які стали успішними для "Динаміта", попри поразку від Усика у 2023-му році, інформує 24 Канал з посиланням на Seconds Out.

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На кого ставить Чжілей

Однак Чжілей сумнівається, що Дюбуа зможе взяти реванш в Олександра.

Думаю, що останній рік чи два були дуже хорошими для Дюбуа. Він досяг великого прогресу, але у мене є великі сумніви, що цей хлопець зможе ефективно битися проти Усика,

– сказав Чжан.

Нагадаємо. 26 серпня 2023 року Усик і Дюбуа вперше зійшлись на одному ринзі. Бій тривав 9 раундів та закінчився перемогою Олександра технічним нокаутом.

Додамо, що Чжан Чжілей може влаштувати конкуренцію Дюбуа на звання наступного суперника Усика. Китайський супертяж 22 лютого зустрінеться з Агітою Кабєлом. У цей вечір також у ринг вийде Дюбуа, який поб'ється проти Джозефа Паркера. Саме від результатів цих поєдинків буде залежати, хто матиме більше шансів провести двобій проти непереможного українця.