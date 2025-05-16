"Може зіграти проти нього": відомий боксер назвав ключовий фактор у реванші Усик – Дюбуа

Вже зовсім скоро Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. Король хевівейту та "Динаміт"визначать наступного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Ділліан Вайт поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Британський боксер оцінив шанси українського чемпіона та британця на перемогу, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Хто переможе на думку Вайта

Ділліан Вайт вважає, що боксери проведуть чудовий бій. Британець наголосив, що Олександра Усик протягом тривалого часу показує стабільність та проти нього важко битись.

Проте Даніель Дюбуа змінився після попереднього поєдинку. Вайт також назвав фактор, який може зіграти проти британського боксера.

Проти нього тяжко битися, але Дюбуа змінив становище і зараз він в хорошому місці. Вважаю, що Даніель зараз занадто агресивний, що може зіграти проти нього,

– сказав Вайт.

Британський боксер відповів на питання, чи намагалась команда Дюбуа вивести із себе Усика. На його думку, що це лише думки та насправді їх не турбують такі речі.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Затверджена дата проведення пекельного поєдинку 19 липня 2025 року.

Раніше Карл Фроч поділився прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу заявив, що Олександр залишається фаворитом, але Даніель може шокувати світ.