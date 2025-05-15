Так, Карл Фроч поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу поставив під сумнів здатність українського чемпіона здолати британця знову, повідомляє 24 канал із посиланням на SportingTalk.

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Прогноз від Карла Фроча

Британський ексбоксер заявив, що Даніель Дюбуа може шокувати світ. Карл Фроч також зробив акцент на вік Усика (38 років), підкресливши, що він в цей час вже завершив кар'єру після перемоги над Джорджем Гроувзом.

Колишній чемпіон світу сказав, що йому було складно, хоча і не було проблем із вагою. Так само, і в Усика не буде з цим проблем, адже він виступає у надважкій вазі, але з часом розум стає не таким гострим та уповільнюються рефлекси.

Перший бій був досить рівним, тому що Дюбуа не був упевнений у собі, а з того часу він пройшов Джошуа, Міллера та Хрговича. Зараз Дюбуа – інша машина. Це гарний бій, що хвилює. І Усик залишається фаворитом. Але Дюбуа може виграти,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення пекельного бою 19 липня 2025 року.

Раніше Джош Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що Даніель має шанси перемогти Олександра.