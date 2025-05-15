Так, Карл Фроч поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира поставил под сомнение способность украинского чемпиона одолеть британца снова, сообщает 24 канал со ссылкой на SportingTalk.

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Прогноз от Карла Фроча

Британский экс-боксер заявил, что Даниэль Дюбуа может шокировать мир. Карл Фроч также сделал акцент на возраст Усика (38 лет), подчеркнув, что он в это время уже завершил карьеру после победы над Джорджем Гроувзом.

Бывший чемпион мира сказал, что ему было сложно, хотя и не было проблем с весом. Так же, и у Усика не будет с этим проблем, ведь он выступает в супертяжелом весе, но со временем ум становится не таким острым и замедляются рефлексы.

Первый бой был достаточно ровным, потому что Дюбуа не был уверен в себе, а с тех пор он прошел Джошуа, Миллера и Хрговича. Сейчас Дюбуа – другая машина. Это хороший бой, что волнует. И Усик остается фаворитом. Но Дюбуа может выиграть,

– сказал Фроч.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения адского боя 19 июля 2025 года.

Ранее Джош Фьюри сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри считает, что Даниэль имеет шансы победить Александра.