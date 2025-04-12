Дюк Маккензі поділився думками щодо бою Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу назвав переможця поєдинку між Королем хевівейту та "Тріпл-Ді", повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Чи зможе Дюбуа здолати Усика

Аналітик заявив, що бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа повинен відбутись наступним для обох боксерів. На думку Маккензі, українець переможе, але у британця є один шанс на лакі панч.

Дюк Маккензі наголосив, що є питання стосовно можливості нокаутувати Усика. Адже ніхто не бачив, щоб Олександр був у нокдауні або ж мав розсічення під час поєдинку.

Усик вміє адаптуватися до будь-якого стилю та неважливо – це габаритний боксер чи панчер. Він буде одним із кількох боксерів, які завершать кар'єру непереможними та з таким величезним рахунком у банку, який ви тільки можете уявити,

– сказав Маккензі.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою українець здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Олександра Усика зобов'язали битись із Джозефом Паркером. Команда українця звернулась до WBO, щоб перенести поєдинок проти новозеландського боксера.