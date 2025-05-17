Непереможений боксер хоче побитись із переможцем реваншу Усик – Дюбуа

Вже 7 червня Фабіо Вордлі проведе бій проти Джастіса Гуні. Прихильники боксу побачать битву непереможених боксерів на стадіоні "Портмен Роуд" в англійському Іпсвічі.

Джастіс Гуні замінив у даному протистоянні Джарелла Міллера, який чомусь відмовився від бою проти Фабіо Вордлі. На кону бою стоятиме звання тимчасового чемпіона світу за версією WBA у хевівейті.

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Вордлі готовий до бою із тріумфатором реваншу

Британський супертяж впевнений у своїй перемозі та вже навіть роздумує над своїм наступним поєдинком.

"Це стає дедалі ближче й ближче. Це як біг з бар’єрами. Виклик за викликом, бій за боєм – я все більше і більше себе випробовую з кожним суперником. І цей бій додає ще більше гостроти, ще трохи наближає мене до мети", – сказав Вордлі.

Фабіо зазіхнув на битву проти тріумфатора реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону даного бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Звісно, я говорю про чемпіонські титули, великі бої. Скоро ми побачимо реванш Усика з Дюбуа, і коли я здолаю Гані, я хочу бути серед цих імен. Назвіть будь-яке з них – і моє буде десь поруч. Це моя мета – боротися за чемпіонські пояси. У мене є завдання: заповнити стадіон, провести подію, перемогти. Але щойно все це буде зроблено – повна концентрація на світових титулах,

– заявив британський боксер.

До слова. Була інформація, що бій із переможцем реваншу Усик – Дюбуа отримає Джозеф Паркер.

Нагадаємо, що Вордлі провів у професіоналах вже 19 боїв, у яких здобув 18 перемог (17 – нокаутом) при одній мировій. Ця нічия була зафіксована у поєдинку проти Фрейзера Кларка (31 березня 2024 року). А от у реванші Вордлі нокаутував Кларка вже у першому раунді (12 жовтня 2024 року).

Джастіс Гуні – 26-річний австралійський боксер, який на профі-рингу вже оформив 9 перемог у 9-ти поєдинках (4 – нокаутом).