"Подивіться на серію перемог": промоутер оцінив шанси Дюбуа перемогти Усика

Олександр Усик планує вдруге розділити ринг із Даніелем Дюбуа. Чимало різних думок ходить довкола потенційногу реваншу між українським чемпіоном та британським боксером.

Френк Воррен, промоутер Дюбуа, поділився думками щодо реваншу. Спортивний функціонер розповів, чи зможе Даніель зараз перемогти Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry.

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Чи зможе Дюбуа перемогти Усика

Френк Воррен вважає, що Даніель Дюбуа зміг би зараз перемогти Олександра Усика. На його думку, британський боксер став набагато кращим порівняно із першою зустріччю.

Промоутер заявив, що досвід бою проти Усика допоміг Дюбуа. Після першого поєдинку "Динаміт" став психологічно сильнішим.

Подивіться на серію перемог, на якій він перебуває. Він бився на найвищому рівні. І у цих чотирьох боях він виграв тричі нокаутом. І той удар, який "посадив" Усика, не був ударом нижче за пояс,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У поєдинку у Вроцлаві Король хевівейту здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Даніель Дюбуа висловився стосовно Олександра Усика. На його думку, український чемпіон має сильніший удар, ніж колишній британський боксер Тайсон Ф'юрі.